Представители медиа посетили Аллею почетного захоронения, могилу Зардаби и парк Победы (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - 22 июля руководители Агентства развития медиа, Аудиовизуального совета, Совета прессы и ряда медиа посетили Аллею почетного захоронения в связи со 150-летним юбилеем азербайджанской национальной печати, с глубоким уважением почтили память великого лидера, возложили цветы к его памятнику.

Как сообщает Trend, была также с уважением почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханым Алиевой, к могиле были возложены цветы.

Затем была посещена могила основоположника азербайджанской национальной печати, издателя и главного редактора газеты «Экинчи», видного общественного деятеля и интеллигента-просветителя Гасан бека Зардаби. В знак уважения к его душе на могилу были возложены венки и цветы, с чувством глубокой благодарности почтена светлая память великого мыслителя.

В то же время, были возложены венки и цветы к монументу Победы и с уважением почтена светлая память шехидов, отдавших свои жизни в Отечественной войне.