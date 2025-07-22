СЭЗ Араз в Иране привлекает крупные капвложения

БАКУ /Trend/ - Объем внутренних инвестиций в Свободную экономическую зону (СЭЗ) Араз, расположенную в провинции Восточный Азербайджан на северо-западе Ирана, составил 80,6 трлн риалов (около $135 млн) в первые три месяца текущего иранского года (с 21 марта по 21 июня 2025 года). Об этом сообщил глава СЭЗ Араз Хади Могаддамзаде, передает Trend.

По его словам, за этот период было выдано 14 лицензий на реализацию местных инвестиционных проектов на общую сумму 194 трлн риалов (около $326 млн).

Могаддамзаде добавил, что начаты работы еще по 10 проектам с объемом инвестиций 272 трлн риалов (около $455 млн).

Кроме того, за три месяца были выданы лицензии на привлечение иностранных инвестиций на сумму $38,4 млн, при этом проекты с иностранными вложениями на $9,5 млн уже запущены.

Отметим, что СЭЗ Араз расположена вдоль реки Араз и занимает площадь 71 800 гектаров. На территории зоны действуют 150 производственных и промышленных предприятий, а также расположена крупнейшая теплица страны площадью 7 000 квадратных метров.