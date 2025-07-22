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Джейхун Байрамов обсудил со спикером парламента Грузии стратегическое партнерство стран (ФОТО)

Политика Материалы 22 июля 2025 17:12 (UTC +04:00)
Джейхун Байрамов обсудил со спикером парламента Грузии стратегическое партнерство стран (ФОТО)

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с председателем парламента Грузии Шалвой Папуашвили.

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в публикации на странице МИД Азербайджана в соцсети Х.

Отмечено, что на встрече были обсуждены вопросы укрепления межпарламентских связей, значение парламентской дипломатии для регионального мира и безопасности, а также углубление стратегического партнерства между Азербайджаном и Грузией посредством сотрудничества в сфере законодательства.

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Джейхун Байрамов обсудил со спикером парламента Грузии стратегическое партнерство стран (ФОТО)
Джейхун Байрамов обсудил со спикером парламента Грузии стратегическое партнерство стран (ФОТО)
Джейхун Байрамов обсудил со спикером парламента Грузии стратегическое партнерство стран (ФОТО)
Джейхун Байрамов обсудил со спикером парламента Грузии стратегическое партнерство стран (ФОТО)
Джейхун Байрамов обсудил со спикером парламента Грузии стратегическое партнерство стран (ФОТО)
Джейхун Байрамов обсудил со спикером парламента Грузии стратегическое партнерство стран (ФОТО)
Джейхун Байрамов обсудил со спикером парламента Грузии стратегическое партнерство стран (ФОТО)
Джейхун Байрамов обсудил со спикером парламента Грузии стратегическое партнерство стран (ФОТО)
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