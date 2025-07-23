Денежные переводы из Швейцарии в Азербайджан увеличились

БАКУ/ Trend/ - В первом квартале 2025 года объем денежных переводов физических лиц из Азербайджана в Швейцарию составил 1,837 миллиона долларов США. Это на 11% (227 тысяч долларов) меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, когда сумма переводов достигала 2,064 миллиона долларов.

Такие данные приводит Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

В обратном направлении — из Швейцарии в Азербайджан — за тот же период было переведено 2,797 миллиона долларов, что на 39,2% (788 тысяч долларов) больше показателя первого квартала 2024 года (2,009 миллиона долларов).

За отчетный период доля Швейцарии в общем объеме денежных переводов из Азербайджана за рубеж составила 1,6%, а её доля в денежных переводах из-за рубежа в Азербайджан — 1,2%.

Всего в первом квартале 2025 года объем денежных переводов из Азербайджана за рубеж составил 112,674 миллиона долларов, что на 14,3% (18,811 миллиона долларов) меньше по сравнению с первым кварталом 2024 года.

Объем денежных переводов физических лиц из-за рубежа в Азербайджан за тот же период составил 229,494 миллиона долларов, что на 22,1% (64,926 миллиона долларов) меньше, чем в январе–марте прошлого года.