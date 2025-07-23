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Центробанк Азербайджана объявил прогноз по экономическому росту

Экономика Материалы 23 июля 2025 11:54 (UTC +04:00)
Центробанк Азербайджана объявил прогноз по экономическому росту

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - Центробанк Азербайджана прогнозирует, что к концу текущего года ВВП в стране вырастет на 3 процента, а рост ненефтяного сектора составит 4,2 процента.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил сегодня председатель Центрального банка Азербайджана Талех Кязимов на пресс-конференции, посвященной параметрам процентного коридора.

"На 2026 год мы прогнозируем экономический рост в размере 2,2 процента, а по ненефтяной отрасли — рост на 4,3 процента",- добавил он.

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