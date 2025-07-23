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Азербайджан передал ОАЭ лицо, объявленное в международный розыск

Общество Материалы 23 июля 2025 15:30 (UTC +04:00)
Азербайджан передал ОАЭ лицо, объявленное в международный розыск
Фото: АЗЕРТАДЖ

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - В январе текущего года было установлено, что гражданин Республики Казахстан Жанболат Сериков, 1985 года рождения, объявленный компетентными органами Объединенных Арабских Эмиратов в международный розыск по обвинению в похищении человека, незаконном лишении свободы, угрозах убийством, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и сексуальном насилии, находится в Азербайджане, и в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Об этом в среду сообщили Trend в пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджана.

"В соответствии с действующим договором об экстрадиции между Азербайджанской Республикой и Объединенными Арабскими Эмиратами, а также на основании решения Бакинского суда по тяжким преступлениям Жанболат Сериков был передан правоохранительным органам указанной страны в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы министерства юстиции", - говорится в сообщении ведомства.

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