Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Лекарства, упакованные в Азербайджане, будут считаться местными товарами в течение 5 лет - Указ

Политика Материалы 22 июля 2025 16:42 (UTC +04:00)
Лекарства, упакованные в Азербайджане, будут считаться местными товарами в течение 5 лет - Указ

Читайте Trend в

Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Этап упаковки в производственном процессе лекарственных средств и лекарственных веществ, осуществляемый на территории Азербайджанской Республики, с 1 июня 2025 года в течение пяти лет будет считаться местным производством.

Как сообщает во вторник Trend, это нашло свое отражение в изменении, внесенном указом Президента Ильхама Алиева в указ № 988-VIQ "О применении закона Азербайджанской Республики "О государственных закупках" от 14 июля 2023 года".

Согласно указу, лекарственные средства и лекарственные вещества, упаковочный этап производственного процесса которых осуществляется на территории Азербайджанской Республики, с 1 июня 2025 года в соответствии с законом Азербайджанской Республики "О государственных закупках" в течение 5 лет будут считаться местными товарами с целью применения закупочной скидки.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости