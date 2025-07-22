Лекарства, упакованные в Азербайджане, будут считаться местными товарами в течение 5 лет - Указ

БАКУ /Trend/ - Этап упаковки в производственном процессе лекарственных средств и лекарственных веществ, осуществляемый на территории Азербайджанской Республики, с 1 июня 2025 года в течение пяти лет будет считаться местным производством.

Как сообщает во вторник Trend, это нашло свое отражение в изменении, внесенном указом Президента Ильхама Алиева в указ № 988-VIQ "О применении закона Азербайджанской Республики "О государственных закупках" от 14 июля 2023 года".

Согласно указу, лекарственные средства и лекарственные вещества, упаковочный этап производственного процесса которых осуществляется на территории Азербайджанской Республики, с 1 июня 2025 года в соответствии с законом Азербайджанской Республики "О государственных закупках" в течение 5 лет будут считаться местными товарами с целью применения закупочной скидки.