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Первый контейнерный поезд отправлен по маршруту ТМТМ из провинции Шаньси в Азербайджан

Транспорт Материалы 23 июля 2025 12:30 (UTC +04:00)
Первый контейнерный поезд отправлен по маршруту ТМТМ из провинции Шаньси в Азербайджан
Фото: Казахстанские Железные Дороги

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Мадина Усманова
Мадина Усманова
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БАКУ /Trend/ - Дочерняя компания Казахстанских железных дорог, KTZ Express реализовала мультимодальную перевозку первого контейнерного поезда из провинции Шаньси (КНР) в Азербайджан по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ).

Как передает Trend, об этом заявили в пресс-службе Казахстанских железных дорог.

“Поезд был сформирован в логистическом центре «Чжундин» в Цзиньчжуне. Он включал 50 стандартных контейнеров с комплектами фотоэлектрических модулей общим весом более 1150 тонн. Состав прошёл транзитом по территории Казахстана и прибыл в порт Актау, откуда груз был доставлен морским транспортом в Азербайджан”,- говорится в сообщении.

В компании уверены, что запуск нового маршрута из северного Китая по Среднему коридору демонстрирует возрастающее значение ТМТМ, а также укрепляет статус Казахстана как ключевого транзитного звена в логистике Евразии.

“КЖД продолжает развивать мультимодальные решения, обеспечивая надежную и быструю доставку грузов из Китая в страны СНГ, Кавказа, Турцию и Европу”, - отметили в пресс-службе.

KTZ Express - это дочерняя компания национального железнодорожного оператора Казахстана - Kazakhstan Railways. Компания специализируется на предоставлении услуг по международным и внутренним грузоперевозкам, а также логистике.

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