Культура и коммуникация: современные медиастратегии Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - При организации министерства культуры Азербайджана состоялся обучающий семинар на тему "Культура и коммуникация: современные медиастратегии". Мероприятие было приурочено к 22 июля — Дню национальной прессы, и в нём приняли участие сотрудники, отвечающие за медиа и коммуникацию в подведомственных учреждениях министерства культуры, сообщили Trend Life в пресс-службе ведомства.

Семинар провела проректор Азербайджанского государственного университета культуры и искусств, кандидат искусствоведения, доцент Севиль Керимова. Она рассказала о современном международном опыте в рассматриваемой сфере, обратила внимание участников на ключевые тенденции, подкрепляя их конкретными примерами.

В ходе семинара обсуждались также вопросы взаимодействия со СМИ, цифровые коммуникационные стратегии и другие смежные темы. Особо были отмечены важные аспекты, на которые следует обращать внимание специалистам, работающим в области медиа и коммуникаций.

Руководитель отдела медиа и коммуникаций министерства культуры Айнур Керимова подчеркнула, что в условиях информационного общества при подготовке пресс-материалов о деятельности учреждений культуры необходимо учитывать не только запросы современного читателя, но и общую культурную политику как профильного учреждения, так и государства в целом.

После официальной части мероприятие продолжилось в неформальной обстановке за чашкой чая, где участники обменялись мнениями по обсуждаемой теме.

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