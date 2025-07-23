Завершилась дипломатическая деятельность посла Израиля в Азербайджане (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 23 июля министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Государства Израиль в Азербайджанской Республике Джорджем Диком по случаю окончания его дипломатической деятельности в стране.

Об этом в среду сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

Было отмечено, что Джейхун Байрамов поблагодарил Джорджа Дика за плодотворную дипломатическую деятельность в Азербайджане и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.

"На встрече обсуждались вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Израилем, а также региональная ситуация.

Было подчеркнуто сотрудничество между двумя странами в сферах политики, экономики, торговли, энергетики, инвестиций и гуманитарной области, а также подчеркнуты широкие перспективы развития отношений.

Было отмечено, что напряженная ситуация в ближневосточном регионе вызывает серьезную озабоченность, а также, что Азербайджан поддерживает установление мира и стабильности и всегда готова внести свой вклад в этот процесс.

Посол Джордж Дик подчеркнул, что всегда будет помнить свою шестилетнюю работу в качестве посла Израиля в Азербайджане и поблагодарил за оказанную ему поддержку в деятельности.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес",- отмечается в информации ведомства.

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