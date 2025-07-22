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Турция ожидает конструктивных результатов переговоров между Россией и Украиной

Турция Материалы 22 июля 2025 23:43 (UTC +04:00)
Турция ожидает конструктивных результатов переговоров между Россией и Украиной
Фото: Сайт президента Турции

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Турция надеется, что третий раунд переговоров между Россией и Украиной даст конструктивные результаты и приведёт к продолжению диалога.

Об этом, как сообщает Trend, заявили в Администрации Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Было подчеркнуто, что Турция готова обеспечить безопасность переговорного процесса и оказать всестороннюю поддержку.

Ожидается, что встреча сторон состоится в среду в 20:00, однако точная дата пока официально не объявлена.

Напомним, что ранее в Стамбуле уже прошли два раунда прямых переговоров между Россией и Украиной. В их рамках состоялся обмен пленными и обсуждались проекты меморандумов по урегулированию конфликта.

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