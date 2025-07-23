Объявлен прием работ на конкурс Qızıl Pəri

БАКУ /Trend Life/ - Киноакадемия Азербайджана при поддержке Гильдии кинорежиссеров Азербайджана, Актерской гильдии Азербайджана и Гильдии продюсеров Азербайджана объявляет прием работ на конкурс номинантов премии Qızıl Pəri на 2025 год в области кино и ТВ по следующим номинациям:

I. Номинации премии Qızıl Pəri

1. Лучший художественный фильм

2. Лучший телесериал

3. Лучший документальный фильм

4. Лучший телефильм

5. Лучший короткометражный художественный фильм

6. Лучший анимационный фильм

7. Лучший короткометражный документальный фильм

8. Лучший дебют

9. Лучшая режиссерская работа

10. Лучшая продюсерская работа

11. Лучший оригинальный сценарий

12. Лучшая женская роль

13. Лучшая работа оператора

14. Лучшая мужская роль

15. Лучшая музыка к фильму

16. Лучшая работа художника

17. Лучшая работа художника по костюмам

18. Лучший монтаж

19. Лучшая работа звукорежиссера

20. Лучшая работа художника по гриму

21. Лучшая кинематографическая работа для детей (худож., док., сериал и т.д.)

22.За вклад в развитие национальной кинематографии

23. За вклад в развитие национального телевидения

II. Специальные дипломы Qızıl Pəri

1. Лучшая студенческая работа

2. Лучший любительский фильм

3. Лучшая социальная реклама

4. Лучший коммерческий успех (фильма).

Дополнительная информация: https://audiovisual.az/ru/reqlament/

Тел.: 012 431 77 31: моб.: 077 325 34 94.

Организационная поддержка: Агентство кино Азербайджана, "Азербайджанфильм", ADMİU, Киноцентр "Низами", Университет "Хазар".

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

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