Объем банковских кредитов Ирана вырос на 70,6%

БАКУ/ Trend/ - За первые три месяца текущего иранского года (с 21 марта по 21 июня 2025 года) объем банковских кредитов, выделенных промышленному и горнодобывающему секторам Ирана, увеличился на 70,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом свидетельствуют данные Центрального банка Ирана (ЦБИ), полученные Trend.

За указанный период сумма выданных кредитов достигла 6,21 квадриллиона риалов (около 10,8 млрд долларов США), тогда как за тот же период прошлого года она составляла 3,64 квадриллиона риалов (примерно 6,3 млрд долларов).

Из общей суммы 5,87 квадриллиона риалов (около 10,2 млрд долларов) было направлено на пополнение оборотного капитала предприятий, а 207 триллионов риалов (около 358 млн долларов) — на создание новых предприятий в этих секторах.

Кроме того, на поддержку развития промышленности и горнодобычи было выделено 108 триллионов риалов (около 188 млн долларов).

Также в этих секторах были предоставлены кредиты на индивидуальные цели: 12,6 триллиона риалов (около 21,8 млн долларов) — на покупку личных транспортных средств и 13,4 триллиона риалов (около 23,1 млн долларов) — на самозанятость.

Дополнительное кредитование включало 1,29 триллиона риалов (около 2,23 млн долларов) на покупку жилья и 237 миллиардов риалов (около 410 тысяч долларов) на ремонтные работы.