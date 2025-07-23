Центробанк Азербайджана снизил все параметры процентного коридора

БАКУ /Trend/ – Согласно решению правления Центрального банка Азербайджанской Республики, все параметры процентного коридора были снижены на 0,25 процентного пункта.

Таким образом, учетная ставка установлена на уровне 7%, нижняя граница процентного коридора снижена до 6%, а верхняя граница – до 8%.

"Решение о снижении всех параметров процентного коридора на 0,25 процентного пункта было принято с учётом соответствия фактической инфляции прогнозной траектории и её сопоставления с целевым диапазоном (4±2%), а также исходя из последних глобальных экономических процессов, внутренней макроэкономической ситуации, сохраняющейся стабильности на валютном рынке и трансмиссионного механизма монетарной политики", - говорится в информации ЦБА.

Как сообщили в Центральном банке, годовая инфляция движется в рамках прогнозной траектории. В июне 2025 года 12-месячная инфляция составила 6%. При этом годовой рост цен на продукты питания, алкогольные напитки и табачные изделия составил 7%, на платные услуги – 7,2%, на непродовольственные товары – 2,8%. Базовая годовая инфляция за этот период составила 4,8%.

"Несмотря на сохраняющиеся в последние месяцы внешние неопределённости, их влияние на рост инфляции оказалось незначительным. По данным Международного валютного фонда, в июне 2025 года индекс цен на сырьевые товары снизился в годовом выражении на 0,6%, в том числе индекс цен на продукты питания – на 4,2%.

С начала текущего года предложение на валютном рынке в целом превышало спрос как в наличном, так и в безналичном сегментах. Продолжающееся снижение уровня долларизации вкладов физических лиц-резидентов свидетельствует об оптимистичных ожиданиях относительно курса национальной валюты. Фундаментальные показатели внешнего сектора, лежащие в основе равновесия на валютном рынке, остаются благоприятными. По данным Государственного таможенного комитета, за первые шесть месяцев 2025 года в внешнеторговом балансе зафиксировано положительное сальдо в размере 1,4 млрд долларов США", - отметили в Центробанке.

Центральный банк сохраняет неизменным прогноз профицита по счёту текущих операций платёжного баланса по итогам 2025 и 2026 годов.