Азербайджан и Чехия обсудили возможности расширения двустороннего торгового оборота

БАКУ/ Trend/ - В рамках рабочего визита министра экономики Микаила Джаббарова в Чешскую Республику состоялись встречи, на которых были обсуждены вопросы, стоящие на повестке экономического партнерства.

Как сообщили Trend в Министерстве экономики Азербайджана, М. Джаббаров встретился с министром промышленности и торговли Чехии Лукашем Влчеком.

Была подчеркнута значимость азербайджано-чешских отношений, а также роль Совместной комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Чешской Республики в расширении партнерства. Отмечалась важность взаимных визитов и проводимых переговоров.

Стороны обсудили возможности расширения двустороннего торгового оборота в контексте экономического сотрудничества, а также усиления совместной деятельности в энергетической, промышленной, транспортной, транзитной, туристической и инвестиционной областях.

На встрече с министром транспорта Чешской Республики Мартином Купкой говорилось о социально-экономических целях Азербайджана, проделанной работе для их достижения, достигнутых результатах, благоприятной бизнес-среде в республике, растущем транспортно-транзитном потенциале в условиях новых реалий и созданных возможностях для инвесторов. Отмечалось, что транспортное и транзитное направления являются приоритетными в экономическом сотрудничестве с Чехией. Состоялся также обмен мнениями по проектам, направленным на модернизацию транспортной инфраструктуры. Стороны обсудили предложения в области инновационной экосистемы, космической промышленности и стартапов.

На встрече с заместителем председателя чешской компании Agrofert Петром Цингри было подчеркнуто значение эффективной деятельности в аграрной сфере и перехода к устойчивому производству.

Были доведены до внимания созданные в Азербайджане возможности для иностранных инвесторов и потенциальные направления сотрудничества. Компания Agrofert была приглашена к активному партнерству с учетом благоприятной бизнес-среды, сформированной в Азербайджане.

На встрече с заместителем исполнительного председателя Škoda Group Томашем Игначаком была представлена информация об экономических приоритетах Азербайджана и внедрении зеленых технологий в стране. Были обсуждены перспективы сотрудничества со Škoda Group и возможности применения ее опыта в области современных технологий в Азербайджане.