Генеральный прокурор: Надеемся, что Россия в кратчайшие сроки предоставит Азербайджану информацию о ходе и конкретных результатах расследования крушения самолета AZAL

БАКУ/Trend/ - Надеемся, что российская сторона в ближайшее время предоставит Азербайджану информацию о ходе и конкретных результатах расследования крушения самолета AZAL, а также о привлечении к ответственности лиц, причастных к преступлению. В противном случае, как отметил Президент Ильхам Алиев, мы оставляем за собой право подать иск в международные судебные инстанции.

Об этом в интервью АЗЕРТАДЖ заявил находящийся с визитом в столице Турции - Анкаре генеральный прокурор Азербайджанской Республики Кямран Алиев.

Генеральный прокурор отметил, что сразу после происшествия органами прокуратуры Азербайджана было возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса. Одновременно уголовное дело было возбуждено и казахстанской стороной. Впоследствии к процессу подключился Следственный комитет России.

«Может возникнуть вопрос: почему по одному и тому же происшествию возбуждено уголовное дело в нескольких странах? Ответ прост — данное дело затрагивает интересы всех трех государств. В результате происшествия были как погибшие, так и пострадавшие среди граждан Азербайджана, Казахстана, а также других стран», — подчеркнул Кямран Алиев.

Он добавил, что официальные структуры Азербайджана сотрудничают по данному вопросу как с российской, так и с казахстанской сторонами. «Как отметил Президент Ильхам Алиев, мы поддерживаем постоянную связь со Следственным комитетом России, направляем им официальные письма. Однако российская сторона пока не предоставляет нам информацию о конкретных результатах расследования, ссылаясь на проведение следственных действий и экспертиз», — отметил генеральный прокурор.

По словам Кямрана Алиева, азербайджанская сторона располагает достаточной доказательной базой по факту происшествия. «С самого начала мы собрали все необходимые доказательства. У нас имеется достаточно информации и фактов относительно обстоятельств и причин происшествия. Мы координируем свою деятельность с казахстанской стороной. Недавно члены нашей следственной группы посетили Казахстан, где провели рабочие встречи с коллегами. Мы также находимся в контакте с прокуратурой Бразилии, так как самолет Embraer 190 был произведен в этой стране», — добавил он.