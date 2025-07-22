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Джейхун Байрамов встретился с Президентом Грузии

Политика Материалы 22 июля 2025 17:48 (UTC +04:00)
Джейхун Байрамов встретился с Президентом Грузии

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках официального визита в Грузию встретился с Президентом Михеилом Кавелашвили.

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в публикации на странице МИД Азербайджана в соцсети Х.

Согласно информации, в ходе встречи стороны отметили стратегическое партнерство и дружественные отношения между Азербайджаном и Грузией, подчеркнули важность продолжения диалога и сотрудничества на высоком уровне в приоритетных направлениях.

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