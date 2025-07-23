ЦБА назвал уровень годовой инфляции в Азербайджане по итогам первого полугодия 2025 г.

БАКУ /Trend/ - По итогам первых шести месяцев 2025 года годовая инфляция составила 6 процентов.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил сегодня председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязимов на пресс-конференции, посвященной параметрам процентного коридора.

"Это соответствует прогнозам ЦБА. Нет никаких неожиданностей. Базовая инфляция составила 4,8 процента за первые шесть месяцев года.

Укрепление номинального эффективного обменного курса на 1,9 процента оказало сдерживающее влияние на инфляцию, снизив ее на 0,52 процента.

Ожидается, что годовая инфляция составит 5,7 процента в 2025 году и 5,3 процента в 2026 году",- добавил он.

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