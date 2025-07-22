Банк Республика организовал пресс-тур для журналистов по случаю Дня национальной прессы Азербайджана (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - Сегодня исполняется 150 лет со дня выхода в свет первой азербайджанской газеты «Экинчи», с которой началась история Национальной прессы Азербайджана. Верный своей традиции, Банк Республика в честь этой знаменательной даты вновь организовал пресс-тур для представителей ведущих средств массовой информации страны. В рамках поездки журналисты посетили регионы Шамахы и Гёйчай.

Тур начался с посещения могилы выдающегося просветителя, публициста и основоположника азербайджанской журналистики Гасан бека Зардаби. Представители СМИ почтили память великого деятеля, возложив цветы к его захоронению.

В течение двух дней журналисты побывали на ряде социально значимых объектов, поддерживаемых Банк Республика. Первым пунктом стал визит в социальное предприятие в Шамахы, созданное при финансовой поддержке банка в рамках проекта «Поддержка социального развития одиноких матерей». Здесь участники тура ознакомились с условиями труда женщин, занятых в этом проекте, и выразили им моральную поддержку.

Следующим направлением стала поездка в Гёйчай, где журналисты посетили один из фруктовых садов, который уже долгое время развивается при поддержке Банк Республика. Гостям была представлена информация о процессе выращивания, сбора, сортировки и упаковки фруктов на месте.

Завершением программы стали экскурсии в живописный Сафари-парк и знаменитую обсерваторию Шамахы — участники получили возможность отдохнуть, узнать много нового и насладиться природой и звёздным небом.