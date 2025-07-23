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Будет обновлена нормативно-правовая база по рынкам капитала - Талех Кязимов

Экономика Материалы 23 июля 2025 14:31 (UTC +04:00)
Будет обновлена нормативно-правовая база по рынкам капитала - Талех Кязимов

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - Будет обновлена вся нормативно-правовая база по рынкам капитала Азербайджана.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил сегодня председатель ЦБА Талех Кязимов на пресс-конференции, посвященной параметрам процентного коридора.

Он отметил, что с учетом достаточного международного опыта законодательство нуждается в усовершенствовании.

"Однако с уверенностью можно сказать, что сегодня на рынке ценных бумаг нет никаких ограничений ни для участия эмитентов, ни для инвесторов", - добавил он.

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