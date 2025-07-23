Будет обновлена нормативно-правовая база по рынкам капитала - Талех Кязимов

БАКУ /Trend/ - Будет обновлена вся нормативно-правовая база по рынкам капитала Азербайджана.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил сегодня председатель ЦБА Талех Кязимов на пресс-конференции, посвященной параметрам процентного коридора.

Он отметил, что с учетом достаточного международного опыта законодательство нуждается в усовершенствовании.

"Однако с уверенностью можно сказать, что сегодня на рынке ценных бумаг нет никаких ограничений ни для участия эмитентов, ни для инвесторов", - добавил он.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!