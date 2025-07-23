Азербайджан экстрадировал в Казахстан разыскиваемого гражданина

БАКУ /Trend/ - Азербайджан экстрадировал в Казахстан гражданина, объявленного в розыск.

Об этом в среду передает Trend со ссылкой на Генеральную прокуратуру Азербайджана.

Сообщается, что ходатайство Генеральной прокуратуры Республики Казахстан о выдаче гражданина Казахстана Суюнова Дарына Алисламовича (28 мая 1999 года рождения), для привлечения его к уголовной ответственности было удовлетворено Генеральной прокуратурой Азербайджанской Республики.

В январе текущего года было установлено, что Д.А. Суюнов, объявленный в международный розыск в Казахстане по обвинению в совершении преступлений группой лиц по предварительному сговору, связанных с разбойным нападением, похищением людей, умышленным убийством и кражей, находится в Азербайджане, и в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В соответствии с Конвенцией от 7 октября 2002 года «О юридической помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам» было принято решение об экстрадиции обвиняемого, который впоследствии в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы министерства юстиции был передан уполномоченным органам Республики Казахстан.

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