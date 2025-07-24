Сократились доходы Азербайджана от экспорта нефтепродуктов

БАКУ /Trend/ - В январе–июне этого года из Азербайджана за границу было экспортировано сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, а также продукции с содержанием нефти или нефтепродуктов в количестве 70 процентов и более по массе, общим объемом 281,7 тысячи тонн на сумму 140,7 миллиона долларов США.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана.

Согласно информации, экспорт этих продуктов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился на 28,9 тысячи тонн или на 9,3 процента в количественном выражении, и на 73,2 миллиона долларов США, или на 34,2 процента - в стоимостном выражении.

Так, в первом полугодии прошлого года из Азербайджана за границу было экспортировано 310,6 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, а также продукции с содержанием нефти или нефтепродуктов не менее семидесяти процентов по массе, на сумму 213,9 миллиона долларов США, за исключением сырой нефти.

За отчетный период экспорт этих продуктов составил 1,09 процента от общего объема экспорта страны.

Отметим, что в январе-июне этого года Азербайджан провел торговые операции с зарубежными странами на сумму 24,4 миллиарда долларов США. Это на 2,632 миллиарда долларов США или на 12,1 процента больше, чем за тот же период прошлого года. За аналогичный период прошлого года Азербайджан провел торговые операции с зарубежными странами на сумму 21,768 миллиарда долларов США.

На долю экспорта пришлось 12,878 миллиарда долларов США внешнеторгового оборота и 11,522 миллиарда долларов США импорта. За последний 1 год экспорт сократился на 0,2 процента, а импорт вырос на 29,9 процента.

В результате во внешней торговле образовалось положительное сальдо в размере 1,356 миллиарда долларов. Это на 2,677 миллиарда долларов США или в 3 раза меньше, чем год назад.