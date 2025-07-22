Открытие Зангезурского коридора может снизить стоимость грузоперевозок - Кянан Гурбанов

БАКУ /Trend/ - Открытие Зангезурского коридора может снизить стоимость грузоперевозок.

Как сообщает во вторник Trend, об этом на брифинге заявил журналистам генеральный секретарь Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Азербайджана (ABADA) Кянан Гурбанов.

Он также поведал о перспективах Зангезурского коридора.

"Зангезурский коридор имеет глобальное значение. Мы все с нетерпением ждем его открытия. В настоящее время грузы из страны доставляются в Европу либо через территорию Грузии, либо через Иран, что, в свою очередь, увеличивает как время, так и затраты. Однако с открытием Зангезурского коридора маршрут сократится и Азербайджан сможет осуществлять перевозки по своей территории.

В целом, открытие Зангезурского коридора может снизить стоимость грузоперевозок и повысить привлекательность этого коридора", - сказал он.

Цель ABADA состоит в том, чтобы к концу года число крупных компаний, имеющих допуск к книжкам МДП (Carnet TIR), превысило 100.

"Наша цель - привлечь всех наших перевозчиков к использованию книжек МДП. Привлечение к этой системе означает повышение качества их работы.

Кроме того, одной из основных целей является расширение географии компаний-перевозчиков - от Китая до стран Европы", - отметил он.

В то же время, генсек указал на существующие сложности с транспортировкой грузов вглубь Ирана, связанные со штрафами и др.

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