Италия увеличила закупки нефти из Азербайджана почти на 60%

БАКУ/ Trend/ - В январе–июне 2025 года из Азербайджана в Италию было экспортировано 6,821 миллиона тонн сырой нефти и сырых нефтепродуктов из битуминозных пород на сумму 3,602 миллиарда долларов США.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объём экспорта в натуральном выражении увеличился на 59,6% (на 2,547 миллиона тонн), а в стоимостном — на 32,4% (на 881 миллион долларов). В первой половине 2024 года объём экспорта в Италию составил 4,274 миллиона тонн на сумму 2,721 миллиарда долларов.

Италия сохранила лидерство среди стран-партнёров Азербайджана по объёму закупок нефти в первом полугодии 2025 года.

В целом за шесть месяцев текущего года Азербайджан экспортировал в 18 стран 12 миллионов тонн сырой нефти и сырых нефтепродуктов на сумму 6,4 миллиарда долларов. При этом общий экспорт нефти в натуральном выражении вырос на 8,5% (на 947,5 тысячи тонн), тогда как в стоимостном выражении сократился на 8,6% (на 602,8 миллиона долларов) по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.