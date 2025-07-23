Сооружения в охранной полосе железнодорожных линий создают опасность - представитель АЖД (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Существующая в Наримановском районе столицы застройка, включающая 161 незаконно построенный дом в охранной зоне железнодорожных линий Нариманов–Бёюкшор и Бакинской пассажирской железной дороги, создает опасность.

Об этом в среду сказал Trend пресс-секретарь ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) Бахтияр Гаджиев.

Он отметил, что по фактам незаконного строительства возбуждены уголовные дела и начаты расследования.

"На данной территории проживают в общей сложности 156 семей (543 человека). Исследования показывают, что это жители из 40 городов и районов Азербайджана. Только 12 из них — семьи бывших вынужденных переселенцев. Кроме того, 54 семьи имеют жилье по другим адресам, а 11 человек сдают дома на этой территории в аренду. Все постройки возведены без документов и являются незаконными. Кроме того, постройки расположены в охранной полосе железной дороги, что создает как серьезные проблемы для железнодорожного транспорта, так и является источником опасности для самих жителей", - сказал Б.Гаджиев.

По его словам, за последние 3 года в районах, расположенных в охранной полосе железной дороги, произошли несчастные случаи. "Более 30 человек погибли или получили тяжёлые травмы, при этом пожарные и машины скорой помощи не могут попасть на территорию, что создаёт серьёзную угрозу для жизни и здоровья людей. Кроме того, постройки нарушают общий облик города, уровень коммунальных услуг в районе крайне низкий, организация работы в надлежащем порядке невозможна, что приводит к антисанитарии", - добавил он.

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