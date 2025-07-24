Строительство железнодорожного терминала Сарахс в Иране завершено на 60%

БАКУ/ Trend/ - Строительство железнодорожного терминала в городе Сарахс (провинция Хорасан-Резави, северо-восток Ирана), расположенного на пересечении международных транспортных коридоров "Север–Юг" и "Восток–Запад", завершено на 60%.

Об этом сообщил генеральный директор Управления железных дорог Хорасана Мустафа Насири Вараг, передает Trend.

По его словам, Иран придаёт особое значение увеличению объёмов контейнерных перевозок по указанным коридорам. Железная дорога позволяет транспортировать грузы из Китая и стран Центральной Азии в южные порты Ирана, а также к границе с Турцией. Основной акцент делается на железнодорожные поставки из Китая в Иран с последующей отправкой грузов в разные направления через терминал Сарахс.

Вараг также отметил, что развитие этих транспортных маршрутов окажет положительное влияние на экспортно-импортные операции иранской продукции.

Железнодорожный и автомобильный пограничный переход Сарахс, находящийся на границе с Туркменистаном, считается одним из ключевых пунктов во внешнеторговой деятельности Ирана и его грузоперевозках со странами Центральной Азии.