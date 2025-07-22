Президент Ильхам Алиев поблагодарил Дональда Трампа за публикацию его выступления на Шушинском Глобальном медиафоруме (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев поблагодарил Президента США Дональда Трампа за публикацию его выступления на III Шушинском Глобальном медиафоруме.

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в публикации Президента Ильхама Алиева в соцсети X.

«Я хотел бы выразить признательность Президенту Дональду Трампу за то, что он поделился моими комментариями в социальных сетях о партнёрстве США и Азербайджана и его приверженности мирной повестке дня – как на глобальном уровне, так и в нашем регионе, – о которой я говорил на Глобальном медиафоруме в Шуше.

Хочу ещё раз подчеркнуть нашу поддержку видения и усилий Президента Трампа по содействию миру и стабильности во всём мире, включая наш регион.

Мы также разделяем общие ценности, такие как важность семейных традиций, и надеемся, что американо-азербайджанские отношения выйдут на новый уровень во время его президентства. Мы желаем ему дальнейших успехов во всех его начинаниях на пути к этой цели», - говорится в публикации.