В Агдере, Лачине и Баку стартуют геолого-поисковые работы

БАКУ /Trend/ - На ряде территорий Азербайджана начнутся геологические поисковые работы и оценка нерудных полезных ископаемых.

Как сообщает во вторник Trend, Агентство геологической разведки при министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана в связи с этим начало соответствующие работы.

В частности, на территории Агдеринского района будут проводиться поисково-оценочные работы строительных материалов, а на территории Лачинского района - цветных камней на участках Хочаз, Ахназар и Финге. В то же время будут проведены работы по оценке геолого-тектонических и инженерно-геологических условий оползневых зон Гарачухур-Зыг в городе Баку.

Согласно информации, буровые работы в породах IV и VIII категорий будут проводиться в кернах соответственно диаметром d-40 мм и на глубину до 0–93 мм.

Ожидается, что выполнение указанных работ обойдется в 120 тысяч 89 манатов.

Некоторое время назад Агентство геологической разведки начало геологические поиски черных и цветных металлов в трех

Кроме того, Агентство геологической разведки ранее начало геологические поиски черных и цветных металлов в трех освобожденных от оккупации районах Азербайджана.

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