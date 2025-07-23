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Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 23 июля

Экономика Материалы 23 июля 2025 09:24 (UTC +04:00)
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 23 июля

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 23 июля.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро по отношению к манату составил 1,9949 маната. 1 турецкая лира стоит 0,0420 маната, 100 российских рублей – 2,1634 маната.

Валюты

Код

Курс

1 доллар США

USD

1.7

1 евро

EUR

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1 австралийский доллар

AUD

1.1165

1 белорусский рубль

BYN

0.5732

1 болгарский леви

BGN

1.0196

1 дирхам ОАЭ

AED

0.4628

100 южнокорейских вон

KRW

0.1234

1 чешская крона

CZK

0.081

1 китайский юань

CNY

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1 датская крона

DKK

0.2672

1 грузинский лари

GEL

0.6278

1 гонконгский доллар

HKD

0.2166

1 индийская рупия

INR

0.0197

1 британский фунт стерлингов

GBP

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10000 иранских риалов

IRR

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1 шведская крона

SEK

0.1787

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CHF

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1 израильский шекель

ILS

0.5101

1 канадский доллар

CAD

1.25

1 кувейтский динар

KWD

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100 казахских тенге

KZT

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1 катарский риал

QAR

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1 кыргызский сом

KGS

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100 венгерских форинтов

HUF

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1 молдавский лей

MDL

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1 норвежская крона

NOK

0.1688

100 узбекских сомов

UZS

0.0134

100 пакистанских рупий

PKR

0.5966

1 польский злотый

PLN

0.4692

1 румынский лей

RON

0.3936

100 российских рублей

RUB

2.1634

1 сербский динар

RSD

0.017

1 сингапурский доллар

SGD

1.3298

1 саудовский риал

SAR

0.4532

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

XDR

2.3271

1 турецкая лира

TRY

0.042

1 туркменский манат

TMT

0.4857

1 украинская гривна

UAH

0.0407

100 японских йен

JPY

1.1567

1 новозеландский доллар

NZD

1.0226
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