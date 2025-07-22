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Молодёжь Азербайджана оживляет музыкальные легенды (ФОТО)

Культура Материалы 22 июля 2025 17:34 (UTC +04:00)
Молодёжь Азербайджана оживляет музыкальные легенды (ФОТО)
Фото: Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - Состоялось открытие нового культурно-просветительского и образовательного проекта "Время классики", организованного Бакинской музыкальной академией имени Узеира Гаджибейли, сообщает Trend Life.

Художественный руководитель проекта, доктор философии по искусствоведению и старший преподаватель академии Алена Инякина подчеркнула главную цель инициативы - сделать классическую музыку ближе и понятнее современной молодёжи Азербайджана, рассказать о её богатом наследии силами самих молодых музыковедов и исполнителей.

В рамках проекта юные специалисты делятся увлекательными биографиями великих композиторов, раскрывают уникальные черты их творчества и сопровождают рассказы живыми музыкальными выступлениями. Это помогает создать мост между прошлым и настоящим, "оживляя" академическую музыку и превращая её в доступное и вдохновляющее искусство для нового поколения.

Первое мероприятие проекта было посвящено творчеству некоторых композиторов-юбиляров 2025 года, таких как И.С.Бах, Д.Скарлатти, И.Штраус, П.Чайковский, М.Равель и П.Бюльбюльоглу.

Были представлены доклады на тему творчества этих композиторов, а также их музыка, прозвучавшая в исполнении студентов БМА.

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Молодёжь Азербайджана оживляет музыкальные легенды (ФОТО)
Молодёжь Азербайджана оживляет музыкальные легенды (ФОТО)
Молодёжь Азербайджана оживляет музыкальные легенды (ФОТО)
Молодёжь Азербайджана оживляет музыкальные легенды (ФОТО)
Молодёжь Азербайджана оживляет музыкальные легенды (ФОТО)
Молодёжь Азербайджана оживляет музыкальные легенды (ФОТО)
Молодёжь Азербайджана оживляет музыкальные легенды (ФОТО)
Молодёжь Азербайджана оживляет музыкальные легенды (ФОТО)
Молодёжь Азербайджана оживляет музыкальные легенды (ФОТО)
Молодёжь Азербайджана оживляет музыкальные легенды (ФОТО)
Молодёжь Азербайджана оживляет музыкальные легенды (ФОТО)
Молодёжь Азербайджана оживляет музыкальные легенды (ФОТО)
Молодёжь Азербайджана оживляет музыкальные легенды (ФОТО)
Молодёжь Азербайджана оживляет музыкальные легенды (ФОТО)
Молодёжь Азербайджана оживляет музыкальные легенды (ФОТО)
Молодёжь Азербайджана оживляет музыкальные легенды (ФОТО)
Молодёжь Азербайджана оживляет музыкальные легенды (ФОТО)
Молодёжь Азербайджана оживляет музыкальные легенды (ФОТО)
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