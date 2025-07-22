Молодёжь Азербайджана оживляет музыкальные легенды (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Состоялось открытие нового культурно-просветительского и образовательного проекта "Время классики", организованного Бакинской музыкальной академией имени Узеира Гаджибейли, сообщает Trend Life.

Художественный руководитель проекта, доктор философии по искусствоведению и старший преподаватель академии Алена Инякина подчеркнула главную цель инициативы - сделать классическую музыку ближе и понятнее современной молодёжи Азербайджана, рассказать о её богатом наследии силами самих молодых музыковедов и исполнителей.

В рамках проекта юные специалисты делятся увлекательными биографиями великих композиторов, раскрывают уникальные черты их творчества и сопровождают рассказы живыми музыкальными выступлениями. Это помогает создать мост между прошлым и настоящим, "оживляя" академическую музыку и превращая её в доступное и вдохновляющее искусство для нового поколения.

Первое мероприятие проекта было посвящено творчеству некоторых композиторов-юбиляров 2025 года, таких как И.С.Бах, Д.Скарлатти, И.Штраус, П.Чайковский, М.Равель и П.Бюльбюльоглу.

Были представлены доклады на тему творчества этих композиторов, а также их музыка, прозвучавшая в исполнении студентов БМА.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!