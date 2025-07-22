Между Азербайджаном и Кенией подписан меморандум о взаимопонимании в области энергетики (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Между Азербайджаном и Кенией подписан меморандум о взаимопонимании в области энергетики.

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в публикации на странице министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова в соцсети Х.

"Состоялась встреча в онлайн-формате с министром энергетики и нефти Кении Джеймсом Опийо Вандаи. В рамках встречи между министерством энергетики Азербайджанской Республики и министерством энергетики и нефти Республики Кения был подписан Меморандум о взаимопонимании в области энергетики.

Документ предусматривает сотрудничество в сфере нефти и газа, включая СПГ, электроэнергии и возобновляемых источников энергии, а также содействие совместным инвестициям и развитие энергетической инфраструктуры, в частности совершенствование сетей.

Эта инициатива является важным шагом с точки зрения расширения географии энергетического сотрудничества Азербайджана и расширения возможностей выхода на новые рынки",- отмечается в публикации министра.

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