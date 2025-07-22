В Шуше проходят Дни поэзии Вагифа

БАКУ /Trend/ - 22 июля Фонд Гейдара Алиева, министерство культуры и Союз писателей Азербайджана организовали в Шуше очередные Дни поэзии Вагифа.

Как сообщает во вторник Trend, в мероприятии принимают участие представители государственных и правительственных структур, известные деятели науки и культуры.

Напомним, что открытие Дней поэзии Вагифа состоялось 14 июля в Газахском районе, где родился Молла Панах Вагиф. Дни поэзии, которые продолжились 15 июля в Гяндже и 16 июля в Агдамском районе, завершатся 23 июля в культурной столице Азербайджана - Шуше.

В рамках Дней поэзии в различных историко-культурных пространствах города Шуша, включая музейно-мавзолейный комплекс Моллы Панаха Вагифа, отреставрированный Фондом Гейдара Алиева, дом Натаван, отель «Карабах» и особняк Мехмандарова, будут организованы часы поэзии, книжные выставки и презентации, представлены музыкальные композиции, также пройдет научная конференция, театрализованные представления и различные литературно-художественные программы.

Отметим, что Дни поэзии Вагифа стали проводиться в Шуше с 1982 года по инициативе общенационального лидера Гейдара Алиева. В этот день при участии великого лидера были торжественно открыты мавзолей Моллы Панаха Вагифа и Дом поэзии, а по поручению общенационального лидера было принято решение о проведении Дней поэзии Вагифа. Этот поэтический праздник, традиционно проводившийся ежегодно до 1991 года, начинался на родине поэта - в Газахе, и завершался на несравненной Джыдыр дюзю в Шуше. Однако эта традиция была прервана оккупацией Карабаха в 1990-х годах. Историческая Победа, одержанная в 2020 году под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, создала условия для возрождения этой традиции. С 2021 года Дни поэзии Вагифа возрождены в Шуше и стали проводиться с большим воодушевлением. Это не только литературный праздник, но и торжество национальной гордости, свободы и решимости владения своими землями.