DJ мирового уровня Lia Lisse впервые выступит в Баку - столицу ждет ночь в стиле Blade (ВИДЕО)

БАКУ/Trend Life/ - 22 мая в 23:30 в Park Cinema Flame Towers пройдет масштабная Horror Night Party, хедлайнером которой станет всемирно известный DJ Lia Lisse, сообщили Trend Life организаторы.

Накануне выступления артистка записала специальное видеообращение в социальных сетях, лично пригласив жителей Баку на одну из самых необычных вечеринок сезона.

На одну ночь кинотеатр полностью изменит свой облик: пространство превратится в атмосферный ночной клуб с элементами хоррор-вселенной. Под эксклюзивный сет Lia Lisse гостей ждет погружение в мрачную и эффектную эстетику, вдохновленную легендарным фильмом Blade.

Организаторы обещают настоящий иммерсивный перформанс: культовые персонажи фильмов ужасов, шоу-программа, кинопоказ, бармен-шоу, Go-Go dancers и особая cinematic-атмосфера, стирающая границы между кино и реальностью.

Подобный формат ночного мероприятия пройдет в Баку впервые - и, судя по масштабу подготовки, обещает стать одной из самых обсуждаемых вечеринок этой весны.

