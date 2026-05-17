Опыт WUF13 планируется интегрировать в планы развития городов Индонезии - мэр (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ — Опыт 13-й сессии Всемирного городского форума (WUF13) планируется интегрировать в планы развития городов Индонезии.

Об этом сказал Trend мэр индонезийского города Богор Деди Абду Рачим в кулуарах WUF13 в Баку.

По его словам, организационный комитет форума проделал большую работу для успешного проведения мероприятия и обеспечения широкого участия представителей различных стран мира. Мэр отметил, что WUF13 представляет собой важную площадку для обмена опытом.

Деди Абду Рачим подчеркнул, что цель участия заключается в изучении международного опыта в сфере градостроительства, а также в представлении опыта Индонезии и, в частности, города Богор другим государствам.

«Хотя подписание конкретных меморандумов в настоящее время не планируется, ведётся работа по изучению возможностей будущего сотрудничества и адаптации представленного странами опыта. После форума планируется интегрировать полученные знания и практический опыт в планы развития Индонезии, особенно города Богор», — добавил мэр.