В рамках WUF13 проходит панельная дискуссия на тему "Жилье для социальной интеграции и искоренения бедности"

БАКУ /Trend/ - В рамках Всемирного форума городов WUF13 проходит панельная дискуссия на тему "Жилье для социальной интеграции и искоренения бедности".

Как сообщает Trend, в ходе сессии участники обсуждают жилье как право человека и основу достоинства, равенства и социальной мобильности.

На панельной дискуссии рассматриваются подходы, позволяющие эффективно сократить бедность и неравенство в жилищной сфере, приоритетные действия и партнерства, необходимые для ускорения и сокращения бедности посредством обеспечения жильем, а также вопросы, связанные с тем, как правительства могут решить проблему нехватки жилья, особенно в неформальных поселениях и маргинализированных районах.

В рамках мероприятия выступают Эдгар Питерсе, директор-основатель Африканского центра городов (ACC) при Кейптаунском университете, и Адиб Бен-Брахим, государственный секретарь по вопросам жилищного строительства Марокко.

Ожидается, что по итогам дискуссии будут выдвинуты предложения и рекомендации, направленные на разработку подходов, с целью сокращения бедности и неравенства в жилищной сфере, а также как правительства могут решить проблему нехватки жилья, особенно в неформальных поселениях и маргинализированных районах.

Отметим, что WUF13 проходит в Баку с 17 по 22 мая 2026 года в рамках сотрудничества программы ООН-ХАБИТАТ и правительства Азербайджана. В форуме принимают участие представители правительств, муниципалитетов, частного сектора, гражданского общества, молодежи, академического сообщества, а также международные организации из разных стран.

