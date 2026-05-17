Опыт Азербайджана показывает важность гибких моделей ГЧП в жилищной сфере - директор PwC

БАКУ/Trend/ - Опыт Азербайджана показывает важность гибких моделей государственно-частного партнерства (ГЧП) в жилищной сфере.

Как сообщает Trend, об этом заявила директор PwC Азербайджан Гюнель Садиева на сессии Бизнес-ассамблеи, посвященной государственно-частному партнерству, проходящей в рамках Всемирного городского форума (WUF13) в Баку.

По ее словам, в странах постсоветского пространства, включая Азербайджан, с начала 1990-х годов сформировалась модель, при которой значительная часть населения получила жильё в собственность.

«Однако спустя десятилетия многие из этих домов устарели и стали небезопасными, что создало необходимость их реновации и замены новым жильем.



В Азербайджане для решения этой проблемы применяется механизм так называемых «пилотных проектов», в рамках которых старые жилые здания сносятся, а на их месте частные девелоперы строят современные жилые комплексы. При этом земля под застройку передаётся частному сектору, что позволяет компенсировать затраты за счёт рыночной реализации нового жилья», - сказала директор.

Она также напомнила, что схожие подходы применялись и в других странах региона, включая Казахстан, где частные компании привлекались к обновлению старого жилого фонда с обязательством обеспечить переселение жителей.

Отдельно Г.Садиева подчеркнула важность совершенствования нормативно-правовой базы для развития ГЧП.

По ее словам, несмотря на наличие закона о государственно-частном партнёрстве, его практическое применение остаётся ограниченным из-за недостаточной проработанности механизмов, включая вопросы передачи земли, распределения рисков и возврата объектов государству после завершения проектов.

В качестве примера она привела проект строительства студенческого общежития по модели ГЧП (build-operate-transfer), где сохранялись регуляторные пробелы, в том числе в вопросах налоговых льгот и процедур передачи объекта после завершения эксплуатации: «Несмотря на поддержку со стороны регуляторов, включая Министерство экономики, реализация сталкивалась с недостаточной координацией между государственными структурами».

Она отметила, что ключевым условием успешного развития ГЧП является не только наличие законодательства, но и эффективный диалог между всеми государственными органами и частным сектором, а также предсказуемость и прозрачность правил реализации проектов.