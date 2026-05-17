Мы выступаем за доступное и достойное жильё - мэр Мехико

БАКУ/Trend/ - Мы выступаем за доступное и достойное жильё.

Как сообщает в воскресенье Trend, об этом сказала мэр Мехико Клара Бругада в ходе Всемирной ассамблеи местных и региональных органов власти: местное руководство формирует обновленный многосторонний подход в рамках Всемирного форума городов WUF13.

«Мы выступаем за доступное и достойное жильё как неотъемлемое право человека и одну из ключевых основ городской и общественной жизни. Право на город — это также право не быть вытесненным, право сохранять связь со своим районом и сообществом», — сказала она.

Бругада отметила, что построение справедливого города требует государственной политики, основанной на принципах территориального, социального и гендерного равенства.

«Городское неравенство не бывает нейтральным — оно всегда затрагивает прежде всего тех, кто исторически находился в наиболее уязвимом положении», — подчеркнула она.

По словам Бругады, создание городов, в которых права человека действительно реализуются, означает адаптацию глобальных решений к конкретным условиям каждой территории.

«Это означает, что обязательства, которые мы принимаем здесь, должны превращаться в реальные действия, которые люди смогут увидеть, почувствовать и ощутить в своей повседневной жизни», — заявила она.