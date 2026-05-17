Женщины сталкиваются с неравным доступом к возможностям в обеспечении жильем - представитель ООН

БАКУ/Trend/- Женщины сталкиваются с неравным доступом к доходам и возможностям в обеспечении жильем.

Как сообщает Trend, об этом заявила представитель ООН по делам женщин в Грузии и координатор по Южному Кавказу Каори Ишикава на открытии сессии «Ассамблея женщин: совместное создание гендерно трансформативных стратегий», проходящей в Баку в рамках 13-й сессии Всемирного городского форума (WUF13) в Баку.

Она подчеркнула необходимость коллективного подхода к преодолению проблем, с которыми сталкиваются женщины.

По её словам, женщины всё активнее представлены в парламентах, однако в реальности по-прежнему сталкиваются с дискриминацией в политике и других сферах.

Это, в частности, отражается и на вопросах жилищной безопасности.

«Мы должны добиться восстановления справедливости в обеспечении адекватным жильём. Женщины сталкиваются с неравным доступом к доходам и возможностям в этой сфере. Нам необходимо учитывать интересы как женщин, так и мужчин, особенно в условиях изменения климата, когда вопросы жилищной безопасности становятся всё более актуальными», — отметила она.