Результаты WUF13 внесут вклад в развитие более инклюзивных городов - Бахар Мурадова

БАКУ /Trend/ - Результаты 13-й сессии Всемирного городского форума (WUF13) в Баку внесут вклад в развитие более инклюзивных, устойчивых и ориентированных на человека городов.

Как сообщает Trend, об этом сказала председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Азербайджана Бахар Мурадова в ходе панельной дискуссии «Ассамблея женщин: совместное создание гендерно-трансформативных стратегий», состоявшейся в рамках WUF13.

По её словам, неравный доступ к праву собственности, экономическим возможностям и механизмам социальной защиты ещё больше углубляет существующее неравенство.

«Как страна, на протяжении многих лет сталкивавшаяся с последствиями конфликта, Азербайджан продвигает модель устойчивого восстановления в постконфликтный период и человекоориентированное городское развитие. В процессе масштабного восстановления и реконструкции освобождённых территорий применяются современные градостроительные принципы и «умные» решения»,- сказала Б.Мурадова.

По ее словам, создание городов, отвечающих потребностям женщин и девочек, означает формирование более безопасного, устойчивого и гуманного будущего.

«Модель человекоориентированного городского развития требует общей приверженности принципам солидарности, равных возможностей и устойчивого прогресса.

Азербайджан готов продолжать поддерживать международное сотрудничество и обмен опытом в этой сфере. Мы убеждены, что дискуссии и результаты WUF13 внесут вклад в развитие более инклюзивных, устойчивых и ориентированных на человека городов», — отметила она.