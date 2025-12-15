Новогодний фестиваль в Баку - бродячий цирк, жуткие существа… (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В преддверии Нового года кинотеатр премиум-класса CineMastercard в торговом центре Dəniz Mall на один вечер превратился в настоящую сказку. Здесь прошёл красочный новогодний фестиваль и состоялся долгожданный показ анимационного фильма "Стич-Хэд. Хранитель монстров" (Stiçhed. Şirin Xoxan) в азербайджанском дубляже, сообщает Trend Life.

Юных зрителей и их родителей встречала праздничная атмосфера: новогодние ростовые куклы, весёлый клоун Агуша с интерактивным шоу, Face Art с ярким аквагримом, сладкие угощения и сюрпризы. Особенным моментом стала встреча с главным героем мультфильма - добродушным Стич-Хэдом, который лично приветствовал гостей, фотографировался с детьми и дарил улыбки.

Над азербайджанской версией мультфильма работала команда известных актёров и блогеров. Свои голоса персонажам подарили Нофель Шахлароглу, Джамиль Мамедли, Эмиль Мусаев, Лала Сулейманова, Эркин Эргин, Наджиба Гусейнова, Саид Мамедов, Севда Бийик и другие. Руководителем проекта и звукорежиссёром стал Теймур Керимов, а режиссёром дубляжа и адаптации - Вугар Гусейнов.

Сюжет мультфильма переносит зрителей в загадочный замок, возвышающийся над тихим городком. Здесь безумный профессор создаёт монстров, но заботу о них берёт на себя его первое творение Стич-Хэд, добрый и смелый хранитель замка. Он умеет находить общий язык даже с самыми страшными существами. Всё меняется, когда в город приезжает бродячий цирк, а его хитрый директор, охотящийся за чудовищами ради зрелищ, заманивает Стич-Хэда обещаниями славы, богатства и любви.

Премьера азербайджанского дубляжа стала настоящим подарком для детей и их родителей, объединив кино, праздник и волшебство. Посмотреть "Стич-Хэд. Хранитель монстров" можно эксклюзивно в сети кинотеатров CineMastercard.

