Визовый режим между Азербайджаном и Суринамом частично отменен

Политика Материалы 15 декабря 2025 14:47 (UTC +04:00)

Фарид Зохрабов
БАКУ /Trend/ - Визовый режим между Азербайджаном и Суринамом частично отменен.

Как сообщает Trend, Президент Ильхам Алиев подписал закон об утверждении "Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Суринам об освобождении владельцев дипломатических и служебных паспортов от визовых требований".

Согласно закону, утверждено "Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Суринам об освобождении владельцев дипломатических и служебных паспортов от визовых требований", подписанное в Нью-Йорке 22 сентября 2025 года.

