Бакинская инициативная группа расследует зверства, совершенные бельгийским колониализмом

БАКУ/Trend/ - Расследования Бакинской инициативной группы (БИГ) зверств, совершенных колониальными странами на оккупированных ими территориях, продолжаются. Факты доказывают, что самые жестокие преступления, являющиеся позором для человечества, совершены бельгийскими королями.

Как сообщает Trend, БИГ опубликовала информацию по этому поводу.

Отмечается, что бельгийский колониализм в истории стал одной из самых темных и позорных страниц среди колониальных систем. Он резко отличался от других моделей тем, что представлял собой личную монархическую собственность в рамках европейских империй и открыто воспроизводил беспрецедентные систематические жестокости и расовое унижение прямо в центре Европы. Одним из таких мрачных и позорных эпизодов стали так называемые "человеческие зоопарки".

Таким образом, в 1897 году 267 конголезцев, насильно вывезенных из Конго по личной инициативе и приказу Леопольда II, были выставлены в качестве «живых экспонатов» на Всемирной выставке, проходившей в районе Тервюрен в Брюсселе.

Они находились в холодном климате Европы, полураздетые, за деревянными ограждениями, превращенные в зрелищный объект, как животные, и их достоинство было попрано. В результате этой варварской демонстрации по меньшей мере семь конголезцев, включая детей, умерли в ужасных страданиях от пневмонии, гриппа и других болезней, а их тела были тайно похоронены. Таким образом, этот человеческий зоопарк, созданный Леопольдом II под видом «цивилизаторской миссии», стал символом вопиющего расового унижения и геноцида в самом сердце Европы.

Позже в районе Тервюрен, где располагался этот человеческий зоопарк, был создан постоянный музей. Сначала «Музей Конго», а затем «Королевский музей Центральной Африки» функционировали как пропагандистский центр колониальной идеологии. Та же самая «человеческая» экспозиция была повторена на Всемирной выставке Expo 58 в Брюсселе в 1958 году. На этот раз 598 человек, привезенных из Конго – 183 семьи, состоящие из 273 мужчин, 128 женщин и 197 детей – снова были представлены европейской публике как «живые экспонаты». Таким образом, первый эксперимент с «человеческим зоопарком», организованный в Тервюрене в 1897 году, не был случайным или временным событием, а представлял собой систематический, институционализированный и долгосрочный компонент, глубоко укоренившийся в структуре бельгийской колониальной политики. Эта практика, как визуальное воплощение идеологии расовой иерархии и «цивилизаторской миссии», продолжалась до середины XX века.

Следует отметить, что на территориях Бурунди, Конго и Руанды, находившихся под бельгийским колониальным правлением с 1959 по 1962 год, зафиксированы факты насильственного разлучения примерно 20 000 детей, рожденных от белых отцов и чернокожих матерей, с семьями, их вывоза в Бельгию и передачи на усыновление. Дети перевозились без согласия родителей, что привело к серьезному нарушению их семейных связей, идентичности и культурной принадлежности.

Приведенные случаи ясно демонстрируют, что колониальная политика Бельгии основывалась на систематических расистских подходах, нарушениях прав человека и посягательствах на человеческое достоинство.

Источник: Доклад Рабочей группы экспертов ООН по вопросам народов африканского происхождения, опубликованный в 2019 году.

https://docs.un.org/en/A/HRC/42/59/Add.1