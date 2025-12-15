Азербайджанский русский драматический театр отметит 105-летие

БАКУ /Trend Life/ - 20 декабря Азербайджанский государственный академический русский драматический театр отмечает 105-летие со дня своего основания, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

В связи с этим знаменательным событием состоится праздничное мероприятие, которое пройдет под девизом "Весь мир – театр". В рамках программы зрителям будет представлен спектакль по пьесе Уильяма Шекспира "Гамлет", являющийся одной из ключевых вершин мировой драматургии. Спектакль поставлен главным режиссером театра, народным артистом Александром Шаровским по пьесе Уильяма Шекспира "Гамлет, принц датский".

В праздничный вечер театр примет поздравления от коллег из других театров. Кроме того, в фойе театра будет организована выставка, посвящённая истории театра. Экспозиция познакомит зрителей с этапами его развития - от первых лет основания в 1920-е годы до сегодняшнего дня.

