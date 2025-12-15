Когда дирижёр остаётся с оркестром навсегда - концерт к 100-летию Назима Рзаева (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся памятный концерт, приуроченный к 100-летию со дня рождения выдающегося музыканта, народного артиста Азербайджанской ССР, первого дирижёра Государственного камерного оркестра Азербайджана имени Гара Гараева - Назима Рзаева. Этот вечер стал не просто музыкальным событием, а искренним актом памяти и признательности мастеру, чьё имя навсегда вписано в историю национальной музыкальной культуры, сообщает Trend Life.

Концерт под управлением дирижёра Эйюба Гулиева открылся звучанием сюиты № 3 соль минор Георга Фридриха Генделя - знаменитой "Музыки на воде". Торжественные и вместе с тем изящные интонации произведения сразу задали высокий художественный тон вечера, погрузив слушателей в мир классической гармонии и утончённого стиля.

Накануне музыкальной части с обстоятельным и проникновенным словом о жизни и творчестве Назима Рзаева выступила доктор философии по искусствоведению, заслуженный деятель искусств, профессор Зумруд Дадашзаде. В своём выступлении она подчеркнула исключительность дирижёрской школы маэстро, его роль в формировании художественного облика камерного оркестра и его бесценный вклад в развитие профессионального музыкального мышления в Азербайджане.

Одним из центральных моментов программы стало выступление заслуженного артиста, скрипача Элвина Ходжи Ганиева, исполнившего Концерт для скрипки с оркестром ре минор Феликса Мендельсона. Яркая виртуозность, тонкое чувство формы и выразительная подача вызвали живой отклик зала. В ответ на продолжительные аплодисменты музыкант подарил публике бис - эффектную и эмоционально насыщенную часть из цикла Антонио Вивальди "Времена года" - "Лето (Буря)".

Далее вечер продолжился произведениями мировых классиков. Вокальная часть концерта была представлена романсами Гара Гараева"Я вас любил" и "На грузинских вершинах", а также романсом Петра Чайковского "День ли царит" в оркестровой обработке Назима Рзаева. Эти произведения с особой лирической глубиной исполнила солистка Айтадж Шихализаде (меццо-сопрано), покорив слушателей искренностью и тонкостью интерпретации.

Финал вечера объединил камерную утончённость и симфоническую масштабность. Прозвучала "Песня ангелов" Александра Веселовски - впервые исполненная в Баку, а также знаменитые фрагменты из балета Фикрета Амирова "Тысяча и одна ночь" - "Праздник Шехерезады" и торжественный "Финал".

Перед заключительным исполнением дирижёр Эйюб Гулиев обратился к публике с тёплыми и искренними словами, посвящёнными светлой памяти Назима Рзаева, подчеркнув его человеческую и художественную величину.

Этот музыкальный вечер стал данью уважения маэстро, чьё наследие продолжает звучать в сердцах музыкантов и ценителей искусства. Концерт оставил яркий отклик в душе каждого зрителя.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

