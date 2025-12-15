Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Владельцы дипломатических и служебных паспортов Азербайджана и Доминиканы освобождаются от визовых требований

Политика Материалы 15 декабря 2025 15:53 (UTC +04:00)

БАКУ /Trend/ - Владельцы дипломатических и служебных/официальных паспортов Азербайджана и Доминиканской Республики освобождаются от визовых требований.

Как сообщает Trend, Президент Ильхам Алиев подписал закон об утверждении "Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Доминиканской Республики об освобождении владельцев дипломатических и служебных/официальных паспортов от визовых требований".

Согласно закону, утверждено указанное Соглашение, подписанное 24 сентября 2025 года в Нью-Йорке.

