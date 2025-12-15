Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Между Азербайджаном и Бахрейном отменен визовый режим для владельцев дипломатических паспортов

Политика Материалы 15 декабря 2025 15:15 (UTC +04:00)

Фарид Зохрабов
БАКУ/Trend/ - Между Азербайджаном и Бахрейном отменен визовый режим для владельцев дипломатических паспортов.

Как сообщает в понедельник Trend, Президент Ильхам Алиев подписал закон об утверждении «Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Королевства Бахрейн об освобождении от визовых требований владельцев дипломатических паспортов».

Соглашение было подписано 25 сентября 2025 года в Нью-Йорке.

