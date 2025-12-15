Обнародован объем прямых иностранных инвестиций в экономику Азербайджана за 9 месяцев

БАКУ/Trend/ - В первые 9 месяцев этого года в экономику Азербайджана было инвестировано 4,7 миллиарда долларов прямых иностранных инвестиций.

Как сообщает Trend, об этом сегодня заявил директор Департамента статистики Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Самир Насиров на брифинге, посвященном обнародованию платежного баланса.

"Была проведена репатриация капитала в размере 5 миллиардов долларов. За пределы страны было вложено прямых инвестиций на сумму 2,038 миллиарда долларов. Наибольшие инвестиции из Азербайджана направлены в экономику Израиля - 542,6 миллиона долларов, что связано с проектом "Тамар", - отметил он.

