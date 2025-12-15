Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика

Обнародован объем прямых иностранных инвестиций в экономику Азербайджана за 9 месяцев

Экономика Материалы 15 декабря 2025 13:42 (UTC +04:00)
Обнародован объем прямых иностранных инвестиций в экономику Азербайджана за 9 месяцев

Читайте Trend в

Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
Все материалы

БАКУ/Trend/ - В первые 9 месяцев этого года в экономику Азербайджана было инвестировано 4,7 миллиарда долларов прямых иностранных инвестиций.

Как сообщает Trend, об этом сегодня заявил директор Департамента статистики Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Самир Насиров на брифинге, посвященном обнародованию платежного баланса.

"Была проведена репатриация капитала в размере 5 миллиардов долларов. За пределы страны было вложено прямых инвестиций на сумму 2,038 миллиарда долларов. Наибольшие инвестиции из Азербайджана направлены в экономику Израиля - 542,6 миллиона долларов, что связано с проектом "Тамар", - отметил он.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Лента

Лента новостей

Читать все новости