В Ханкенди пройдет праздничная ярмарка "Зимняя сказка" (ФОТО)

Общество Материалы 15 декабря 2025 12:30 (UTC +04:00)
ХАНКЕНДИ/Trend/ - 31 декабря – в День солидарности азербайджанцев всего мира и празднования Нового Года в городе Ханкенди пройдет ярмарка «Зимняя сказка».

Как сообщает Trend, ярмарка начнет свою работу 27 декабря на площади Победы в Ханкенди и продлится до 5 января.

Ярмарка в городе Ханкенди, в районах Агдере и Ходжалы проводится во второй раз при поддержке Специального представительства Президента Азербайджанской Республики и при организации Службы реставрации, строительства и управления. В ней примут участие многие предприятия и компании, а также частные лица, которые представят свою продукцию.

По информации отдела по связям с общественностью Службы реставрации, строительства и управления города Ханкенди, районов Агдере и Ходжалы, 29 декабря в городе Ханкенди будет организована концертная программа. 31 декабря состоится грандиозный фейерверк.

Подготовка к празднику в городе уже началась: на площади установлена ​​елка, улицы и парки украшены новогодними атрибутами. Одним словом, город Ханкенди готовится встретить туристов великолепным праздничным зрелищем.

Приглашаем всех посетить зимнюю сказочную ярмарку в Ханкенди - здесь каждый шаг превращается в приключение.

