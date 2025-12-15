БАКУ/Trend/ - Утвержден ряд документов между Азербайджаном и Казахстаном.

Как сообщает в понедельник Trend, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующий указ в связи с этим.

Согласно указу, утверждено «Соглашение о сотрудничестве между Министерством внутренних дел Азербайджанской Республики и Министерством внутренних дел Республики Казахстан», подписанное 21 октября 2025 года в Астане.

После вступления в силу соглашения, указанного в Части 1 настоящего указа, Министерство внутренних дел Азербайджанской Республики должно обеспечить выполнение его положений, а Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики должно направить уведомление Правительству Республики Казахстан о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления Соглашения в силу.

Другим указом главы государства утвержден «Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области статистики между Государственным комитетом статистики Азербайджанской Республики и Агентством по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан», подписанный 21 октября 2025 года в Астане.

После вступления в силу меморандума о взаимопонимании, указанного в Части 1 настоящего указа, Государственный комитет статистики Азербайджанской Республики обеспечивает выполнение его положений, а Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики уведомляет Правительство Республики Казахстан о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу меморандума о взаимопонимании.

