Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Президент Ильхам Алиев утвердил состав Наблюдательного совета ОАО "Фонд развития бизнеса Азербайджана" - Распоряжение

Политика Материалы 15 декабря 2025 13:55 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев утвердил состав Наблюдательного совета ОАО "Фонд развития бизнеса Азербайджана" - Распоряжение
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

Читайте Trend в

Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Утвержден состав Наблюдательного совета Открытого акционерного общества "Фонд развития бизнеса Азербайджана".

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение в связи с этим, сообщает в понедельник Trend.

Согласно распоряжению, состав Наблюдательного совета Открытого акционерного общества "Фонд развития бизнеса Азербайджана" утвержден в следующем составе:

Председатель Наблюдательного совета

Министр экономики Азербайджанской Республики

Члены Наблюдательного совета:

Заместитель министра экономики Азербайджанской Республики

Заместитель министра финансов Азербайджанской Республики

Заместитель председателя Центрального банка Азербайджанской Республики

Заместитель исполнительного директора Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости