Президент Ильхам Алиев утвердил состав Наблюдательного совета ОАО "Фонд развития бизнеса Азербайджана" - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Утвержден состав Наблюдательного совета Открытого акционерного общества "Фонд развития бизнеса Азербайджана".
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение в связи с этим, сообщает в понедельник Trend.
Согласно распоряжению, состав Наблюдательного совета Открытого акционерного общества "Фонд развития бизнеса Азербайджана" утвержден в следующем составе:
Председатель Наблюдательного совета
Министр экономики Азербайджанской Республики
Члены Наблюдательного совета:
Заместитель министра экономики Азербайджанской Республики
Заместитель министра финансов Азербайджанской Республики
Заместитель председателя Центрального банка Азербайджанской Республики
Заместитель исполнительного директора Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики.