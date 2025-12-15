Президент Ильхам Алиев утвердил состав Наблюдательного совета ОАО "Фонд развития бизнеса Азербайджана" - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Утвержден состав Наблюдательного совета Открытого акционерного общества "Фонд развития бизнеса Азербайджана".

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение в связи с этим, сообщает в понедельник Trend.

Согласно распоряжению, состав Наблюдательного совета Открытого акционерного общества "Фонд развития бизнеса Азербайджана" утвержден в следующем составе:

Председатель Наблюдательного совета

Министр экономики Азербайджанской Республики

Члены Наблюдательного совета:

Заместитель министра экономики Азербайджанской Республики

Заместитель министра финансов Азербайджанской Республики

Заместитель председателя Центрального банка Азербайджанской Республики

Заместитель исполнительного директора Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики.